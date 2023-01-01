شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة لعام 2022.. 8 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 40% في شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.10% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.47% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 91.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 961.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وختمت 8 أسهم عام 2022 بنهاية سعيدة بالارتفاع بنسبة تجاوزت 40% خلا شهر 2022، وهي:

1- مستشفى النزهة الدولي بنسبة 40.26% ليغلق عند مستوى 8.500 جنيه.

2- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 40.79% ليغلق عند مستوى 58.750 جنيه.

3- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بنسبة 40.86% ليغلق عند مستوى 25.200 جنيه.

4- حديد عز بنسبة 41.42% ليغلق عند مستوى 23.250 جنيه.

5- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 41.84% ليغلق عند مستوى 13.120 جنيه.

6- جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 48.33% ليغلق عند مستوى 9.790 جنيه.

7- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 53.05% ليغلق عند مستوى 1.806 جنيه.

8- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 72.70% ليغلق عند مستوى 73.380 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.