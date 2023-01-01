شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف الرواتب أول 3 أشهر من 2023 وتطور سوق الذهب والعملات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وقالت الوزارة، إنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلاً من يوم الأحد 8 يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.





استقرار أسعار العملات في مصر

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 1-1-2023 أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، والريال السعودى استقر عند سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 77.84 جنيه للشراء، و80.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 26.16 جنيه للشراء، 26.36 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 29.62 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبي.

ارتفاع أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 يناير 2023 ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس في السوق المصري لمستويات 1675 جنيها للجرام مقابل مستويات 1660 جنيها للجرام بزيادة ملحوظة وصلت إلى 15 جنيها في تداولات أول يوم في السنة الجديدة.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 1436 جنيها.

عيار 21 سجل 1675 جنيها.

عيار 24 سجل 1914 جنيها

الجنيه الذهب 13400 جنيه.

تتجه أسعار الذهب على الأجل الطويل نحو الارتفاع في البورصة العالمية ليتخطى مستويات 2000 دولار للأونصة خلال 2022 بحسب goldBullion، ليعيد الذهب تقييم نفسه على الأجل الطويل بشكل أفضل من الأجل القصير وفقًا لمعدلات التضخم العالمية وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفائدة.