شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية التي تم نشرها على مدار الساعات الماضية في موقع الخليج 365، بالتزامن مع إجازة البورصة والبنوك اليوم الأحد 1 يناير 2023 في مصر:
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023
الاسهم السعودية
بورصة السعودية
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.65% رابحًا 68.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10546.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.18% خاسرًا 228.33 نقطة ليغلق عند مستوى 19188.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.
وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، يليه قطاعي الاستثمار والتمويل، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.72%، 1.71%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.07%، على التوالي.
اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بتخصيص مكاتب خاصة بالاستثمار بجميع الجهات الحكومية
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، على ضرورة إصدار كتيب استرشادى بكل الاجراءات المطلوبة وتكلفتها وتوقيتاتها الزمنية واماكن استخراجها بدءا من التقديم على الأرض المطروحة وحتى الانتهاء من الإنشاء وبدء الانتاج، مشيرا إلى أن التعامل بشكل منظم طبقا لاليات معروفة مسبقا سيسهل كل الاجراءات ويسرع من عمليات إنشاء المصانع الجديدة وسيكون عامل جذب جديد للاستثمارات العالمية.
التنظيم والإدارة يتيح التظلم فى مسابقتى الأئمة والمعلمين على بوابة الوظائف
وبلغ عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة (التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) 14530 متقدما في 27 محافظة، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية في مسابقة رياض الأطفال التكميية عدد 1656 متقدما.
كما أتاح الجهاز التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/01/2023، وبلغ عدد الناجحين 548 متقدم