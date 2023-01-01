شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية التي تم نشرها على مدار الساعات الماضية في موقع الخليج 365، بالتزامن مع إجازة البورصة والبنوك اليوم الأحد 1 يناير 2023 في مصر:

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.65% رابحًا 68.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10546.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.18% خاسرًا 228.33 نقطة ليغلق عند مستوى 19188.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، يليه قطاعي الاستثمار والتمويل، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.72%، 1.71%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.07%، على التوالي.

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء بإصدار قرارات لتخصيص مكاتب خاصة بالتعامل مع المستثمرين فى كافة الجهات الحكومية خاصة فى مكاتب الشهر العقارى والهيئات والوزارات، على أن يكون موظفيها على أعلى مستوى من التدريب والخبرة باجراءات الاستثمار وما تتطلبه من أوراق وتوكيلات، مؤكدا ايضا على ضرورة تفعيل نظم مراقبة التعاملات بين المستثمرين والموظفين لضمان أعلى مستوى من الخدمة والرقابة فى هذا القطاع الهام. وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، على ضرورة إصدار كتيب استرشادى بكل الاجراءات المطلوبة وتكلفتها وتوقيتاتها الزمنية واماكن استخراجها بدءا من التقديم على الأرض المطروحة وحتى الانتهاء من الإنشاء وبدء الانتاج، مشيرا إلى أن التعامل بشكل منظم طبقا لاليات معروفة مسبقا سيسهل كل الاجراءات ويسرع من عمليات إنشاء المصانع الجديدة وسيكون عامل جذب جديد للاستثمارات العالمية.

أسعار اللحومأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 1 يناير 2023 مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة. وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بتخصيص مكاتب خاصة بالاستثمار بجميع الجهات الحكومية

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