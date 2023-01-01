شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-1-2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-1-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 6.56 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى6.56 جنيه للشراء.

6.59 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى6.55 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر6.55 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية6.56 جنيه للشراء.

6.59 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib6.55 جنيه للشراء.

6.59 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.58 جنيه للشراء.

6.58 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة6.41 جنيه للشراء.

6.58 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس6.53 جنيه للشراء.

6.59 جنيه للبيع.