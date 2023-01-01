شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال ديسمبر.. إى إف جى تنفذ تداولات بـ126مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 126.6مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 54.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالي قيمة تداول بلغت 15.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 3.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.8%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 3.7 مليار جنيه بنسبة 1.6%، وحل في المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.5 مليار جنيه بنسبة 1.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، 3.1 مليار جنيه، بنسبة 1.4%، 1.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 10.10% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.47% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 10.82% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.46% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.