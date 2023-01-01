شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بمدينتى 15مايو وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 27 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بلدي بمساحات تتراوح من ( 20م2 : 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلستي مزاد علني يومي الإثنين 23/1/2023، والأربعاء 22/3/2023.

وأضاف المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 31م2 : 97م2 )، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 68م2 للوحدة، بمختلف المناطق بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.