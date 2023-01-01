شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يسلم قطعة أرض استثمارية لإقامة "نادٍ رياضى" بمساحة تزيد على 21 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس على سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض استثمارية لإنشاء نادٍ رياضى لـ"شركة أندية وادى دجلة"، قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح المهندس على سعد، أن قطعة الأرض تم تخصيصها بأحد المواقع الهامة بالمدينة بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال المدينة أمام مدخل الإسماعيلية 2 قطعة رقم 12 بمساحة (88962م2) بما يزيد على مساحة 21 فدانا، وذلك بنظام التخصيص الفورى دعماً للاستثمار، مضيفاً أنه يعمل بالمدينة 3 نوادٍ وآخر تحت التشغيل بخلاف 7 ملاعب ثلاثية بمناطق [ الحي الثانى " أ، د 2 " - عائلى – المستقبل – 70م شمالى – إسكان اجتماعى - سكن مصر ).

وفى ذات السياق، أكد المهندس على سعد، أنه تم تيسير إجراءات التسليم، نظراً لأهمية هذا الاستثمار، ولما له من مردود إيجابى يساهم فى النهوض بالمنظومة الرياضية بمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، تابع المهندس علي سعد، الأعمال الجارية بمشروعات الطرق، ومنها: أعمال التجهيز لبدء تنفيذ طبقة الأسفلت بالمنطقة الأولى عمارات، واستكمال تنفيذ الأرصفة أمام العقارات بالمنطقة الثانية عمارات، والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية بالمجاورة الأولى بالمنطقة السادسة عمارات.

كما تفقد منطقة الإسكان الاجتماعى بالواجهة الشرقية، موجهاً خلال جولته بتكثيف فرق صيانة الزراعة ورفع المخلفات والنظافة والالتزام بالجدول الدورى للصيانة حرصاً على ما يتم إنجازه من أعمال داخل المنطقة، بجانب صيانة المسطحات الخضراء بالمحور الغربى بهدف الحفاظ على المزروعات.

وطالب المهندس علي سعد، القطاعات المختلفة بضرورة بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للحفاظ على المكانة المتميزة لمدينة الشروق.