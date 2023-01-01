شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تخصص 86 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة لإقامة نشاط عمرانى متكامل ومختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 86 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، منها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – معهد عال – مخبز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية ولوجستية وفندقية وترفيهية وغيرها).

وأكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، وتسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات لساكنيها، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية بوجه عام.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – صناعى – مستوصف طبي وعيادات طبية – مخبز)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 21 قطعة أرض بأنشطة (صناعى – تجارى – لوجيستى – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى مختلط – طبي – تجارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (تجارى – خدمة وصيانة سيارات)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – محطة خدمة وتموين السيارات – صناعى).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (نادٍ اجتماعي – تجاري – محطة خدمة وتموين سيارات – مركز طبي – تعليمي)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي.

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (لوجيستى – تجارى إدارى – تجارى)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (خدمات لوجستية – سكنى / فندقي – تجارى – تجارى إدارى سكنى – ترفيهي)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تجارى)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ بأنشطة (سكنى تجارى – تجارى إدارى – إدارى – تجارى – معهد تعليم عالٍ – ترفيهى – طبى).