شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 12.5% ارتفاعاً فى مستخدمى الانترنت من خلال الموبايل حتى نهاية أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغ عدد مشتركي التليفون المحمول 99.1 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 101.4مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وسجل عدد مشتركى التليفون الأرضي 11.9 مليون مشترك حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 11.1 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الـ USB Modem 2.1 مليون مستخدم حتى نهاية أكتوبر2022 مقابل 2.9 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 27.6%.