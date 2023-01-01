شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 1-1-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 1-1-2023، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 24.74 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.68 جنيه للشراء.

24.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.66 جنيه للشراء.

24.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.70 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر24.66 جنيه للشراء.

24.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.72 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.74 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.