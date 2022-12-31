شكرا لقرائتكم خبر الصناعة تبدأ إصدار خدمة شهادات المنشأ اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، إصدار «خدمة شهادات المنشأ» عبر الموقع الالكتروني للوزارة، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مبينة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شهادة المنشأ تتضمن 5 نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات إضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.

يذكر، أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الأخرى بإصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة 1.7 مليون شهادة بنسبة 83.2%، والقطاع التجاري بـ342.7 ألف شهادة بنسبة 16,6%، ثم قطاع الأفراد بـ3.3 آلاف شهادة بنسبة 0,2%.

خدمة شهادات المنشأ1 يناير 2023 بدء إصدارها عبر موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تتضمن 5 نماذج

• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول الخليج

• شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية

• شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج

• شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول

• شهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات

تستهدف

• المنشآت الصناعية

• مالكي السجلات التجارية (شركات ومؤسسات)

• المراكز التجارية

• الورش

• الأفراد (مزارعون وصيادون وغيرهم)

الشهادات المصدرة حسب القطاع

