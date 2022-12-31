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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت، أمس، تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا وذلك من تاريخ 1 يناير 2023. وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه المسميات الوظيفية المحدثة، تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لهذه الوظائف، مشيرة إلى أن التعديلات تقتصر على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية. المسميات الحاليةالمسميات الجديدةالنائب الأعلى للرئيسالنائب التنفيذي للرئيسنائب الرئيسالنائب الأعلى للرئيسمدير عامنائب الرئيس المسميات الحاليةالمسميات الجديدةالنائب الأعلى للرئيسالنائب التنفيذي للرئيسنائب الرئيسالنائب الأعلى للرئيسمدير عامنائب الرئيس

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