25 مليون راكب يستخدمون حافلات مكة في 2022 بزيادة 71%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد ركاب حافلات مكة الفعلي 25 مليون راكب خلال 2022، محققة زيادة بنسبة 71% مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمستخدمي الحافلات لكامل العام، حسب إحصاء حديث للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب حافلات مكة المكرمة بلغ 25.6 مليون راكب وراكبة خلال 2022، حيث تقدم خلالها خدمات مواصلات عامة في مكة المكرمة، عبر 12 مسارا و438 محطة توقف.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة المهندس صالح الرشيد، أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022، مبينا أن الدراسات أشارت إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود 15 مليون راكب وراكبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70.66%.

وأشار الرشيد إلى أن الهيئة ستعمل في المرحلة المقبلة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة.

يذكر، أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت أخيرا على جائزة مكة للتميز، وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام، بفضل مساهمة مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مكة.

مستخدمو حافلات مكة في 2022







المقدر 15 مليون راكب



الفعلي 25.6 مليون راكب



الزيادة 10.6 ملايين راكب



نسبة الزيادة 70.66%



أشهر مختارة في 2022

عدد الركاب (مليون راكب)





يوليو 1.4



سبتمبر3.3



نوفمبر4.8



مشروع حافلات مكة





400 حافلة



12 مسارا



438 محطة توقف



الخدمات المتوافرة