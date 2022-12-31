25 مليون راكب يستخدمون حافلات مكة في 2022 بزيادة 71%

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وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب حافلات مكة المكرمة بلغ 25.6 مليون راكب وراكبة خلال 2022، حيث تقدم خلالها خدمات مواصلات عامة في مكة المكرمة، عبر 12 مسارا و438 محطة توقف.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة المهندس صالح الرشيد، أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022، مبينا أن الدراسات أشارت إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود 15 مليون راكب وراكبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70.66%.
وأشار الرشيد إلى أن الهيئة ستعمل في المرحلة المقبلة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة.
يذكر، أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت أخيرا على جائزة مكة للتميز، وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام، بفضل مساهمة مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مكة.
مستخدمو حافلات مكة في 2022
- المقدر 15 مليون راكب
- الفعلي 25.6 مليون راكب
- الزيادة 10.6 ملايين راكب
- نسبة الزيادة 70.66%
أشهر مختارة في 2022
عدد الركاب (مليون راكب)
- يوليو 1.4
- سبتمبر3.3
- نوفمبر4.8
مشروع حافلات مكة
- 400 حافلة
- 12 مسارا
- 438 محطة توقف
الخدمات المتوافرة
- مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة
- نظام هيدروليك لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة
- أنظمة حماية
- واي فاي
- نظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة
- أنظمة تفادي الاصطدام والشاشات المعلوماتية الإلكترونية
- مساعدات طبية
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