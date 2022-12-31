شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين سدايا والإحصاء لدعم تنافسية المملكة في البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل «الإحصاء» رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري، ومن «سدايا» نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري.وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف الإسهام في دعم الموقع التنافسي للمملكة في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي، خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين.
كما تسهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقا للمعايير الدولية، وتأكيد رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.
أهداف المذكرة
- دعم الموقع التنافسي للمملكة في مجال البيانات
- رفع التوافق بين البيانات الإحصائية والسجلية
- دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية
- تعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي
- رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات
- دعم اتخاذ القرارات التي تعتمد البيانات الدقيقة
- تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات
- التعاون المشترك في البرامج الخاصة بنشر الوعي
- تنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين
- تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم بين سدايا والإحصاء لدعم تنافسية المملكة في البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.