تفاهم بين سدايا والإحصاء لدعم تنافسية المملكة في البيانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة العامة للإحصاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم تنافسية المملكة في البيانات، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ورئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض.

ومثل «الإحصاء» رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري، ومن «سدايا» نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من إيمان الطرفين بأهمية التكامل الحكومي وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف الإسهام في دعم الموقع التنافسي للمملكة في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية والسجلية في سبيل دعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية المختلفة، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد ومجتمع معرفي، خلال التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين.

كما تسهم مذكرة التفاهم في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقا للمعايير الدولية، وتأكيد رفع مستوى التعاون المشترك في الـبرامج الخاصة بنشر الوعي، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخـبرات والمهارات وتدريب العاملين.

أهداف المذكرة

