4 مليارات لزيادة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية

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وأكد الفضلي أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023 - 2025)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنويا؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال حتى 2025؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح أن الخطة التوسعية تأتي امتدادا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو 5 مليارات ريال، وتعد مشاريع البيوت المحمية أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
وبدأ إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة منذ وقت مبكر؛ حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 30 عاما، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطورا ملحوظا في كل مجالاتها التقنية والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملا رئيسا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة وزيادة أرباح المزارعين.
خطة توسيع قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية الفترة 2023 ـ 2025
- الاستثمارات 4 مليارات ريال
- إنتاج البيوت المحمية + مليون طن سنوي
- الإنتاج الإضافي 430 ألف طن
الأهداف
- رفع الطاقة الإنتاجية
- توفير فرص عمل
- توفير في مياه الري
- تقليل التكاليف
- تحسين الجودة
- زيادة أرباح المزارعين
- تحقيق الأمن الغذائي الوطني
- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة
- زيادة الإسهام في المحتوى المحلي
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