هيئة جائزة

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واتفق المجتمعون أن تكون الدورة الخامسة بعنوان «تصاميم وحدات سكنية اقتصادية وموفرة للطاقة»، الذي يتضمن عددا من المحاور تركز على تصاميم تمزج بين الطراز التقليدي والعصري، ووحدات سكنية متوافقة مع الاشتراطات البيئية والمباني الخضراء. وتتيح هذه الدورة مشاركة الأفراد والقطاعين العام والخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من يناير الجاري 2023.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني، عقدت اجتماعها الأول في الدورة الخامسة، عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترحات دول المجلس لعنوان ومحاور الدورة الخامسة لـ2023، والاطلاع على استمارة الجائزة ولائحتها والبرنامج الزمني للجائزة.واتفق المجتمعون أن تكون الدورة الخامسة بعنوان «تصاميم وحدات سكنية اقتصادية وموفرة للطاقة»، الذي يتضمن عددا من المحاور تركز على تصاميم تمزج بين الطراز التقليدي والعصري، ووحدات سكنية متوافقة مع الاشتراطات البيئية والمباني الخضراء. وتتيح هذه الدورة مشاركة الأفراد والقطاعين العام والخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من يناير الجاري 2023.

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