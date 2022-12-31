جولات رقابية

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وشملت الجولات 20 مصنعا، و82 مستودعا جرى خلالها، ضبط 10 منتجات مخالفة، تنوعت بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على منتجات سخانات المياه، نفذتها جهات حكومية عدة، شملت جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المصانع والمستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.وشملت الجولات 20 مصنعا، و82 مستودعا جرى خلالها، ضبط 10 منتجات مخالفة، تنوعت بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).

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