شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في آخر أسبوع من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.035 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.021 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 910.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%.
وجاء في المركز السادس، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 593.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 583.8 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 577.7 مليون جنيه بنسبة 4%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فيصل لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 561.5 مليون جنيه، 534.6 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في عام 2022، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.20% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.