شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في آخر أسبوع من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 27.6%، وجاءت شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.5%.

وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.035 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.021 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 910.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%.

وجاء في المركز السادس، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 593.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 583.8 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 577.7 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فيصل لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 561.5 مليون جنيه، 534.6 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في عام 2022، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.20% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.