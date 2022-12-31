شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد وزارة التخطيط 2022.. إنجازات بالجملة وإطلاق مبادرات أبرزها حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022، زخمًا من الأحداث والإنجازات التى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك المؤتمرات الدولية الكبرى والتى استضافتها مصر للمرة الأولى، وكان للوزارة دور رئيسى فى الإعداد والتنظيم لها فضلًا عما أطلقته الوزارة من مبادرات مهمة على المستوى المحلى والدولي، إلى جانب تمثيل الوزارة لمصر فى عدد من المحافل الدولية.

وحول أبرز الأحداث التى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2022:

جاء إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كأحد أبرز الأحداث فى العام، إدراج "خطة المواطن" على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030" عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، فضلًا عن المبادرات التى أطلقتها الوزارة كإطلاق مُبادرة "القرية الخضراء" واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان وهو مشروع قومى لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع خدمات نموذجى ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة.

وتضمنت أبرز المؤتمرات والمبادرات التى علمت عليها الوزارة واللقاءات التى عقدتها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط خلالها :

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

فى إطار استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المنا COP 27، شهد عام 2022 إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، وضمن أعمال المبادرة أطلقت وزارة التخطيط البرنامج التدريبى الافتراضى لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة، ونظرًا للإقبال الشديد من المشروعات المتقدمة للمبادرة تم مد فترات التقديم لاستيعاب طلبات الترشح التى بلغت عند غلق باب التقديم 6281 مشروع، واستمرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى عقد ورش عمل لممثليها فى اللجان التنفيذية للمحافظات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك مع حرص د.هالة السعيد وزيرة التخطيط على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمبادرة بمشاركة الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما تم استعراض نموذج المبادرة فى مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة وإمكانية تطبيقه بالدول الأفريقية، وتوالى عرض نتائج المشروعات الفائزة بكل محافظة تباعًا إلى أن تم الاستقرار على 162 مشروع من العدد الكلى وفى اجتماع ختامى للجنة المبادرة تم اختيار 18 مشروعًا فائزة و 27 مشروع سفير عن محافظات الجمهورية وإعلانهم فى مؤتمر وطنى بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء .

استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية:

وجاءت استضافة مصر للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ من أبرز الأحداث التى عملت عليها ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى شهدت عقد 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية بمنتدى القطاع الخاص و18 جلسة تبادل للمعلومات ناقشت التغيرات المناخية وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى والحوكمة، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة كافة بجلسات المؤتمر وعلى رأسهم د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حيث عقدت سيادتها عدة لقاءات خلال فعاليات الاجتماعات تضمنت أبرزها لقاء سيادتها مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأخر مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، كما التقت سيادتها بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلًا عن لقائها بوزيرة المالية الإندونسية سرى موليانى إندراواتى لمناقشة جوانب التعاون بين البلدين فى ضوء استضافة مصر لـCOP27، إلى جانب لقاء سيادتها بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية.

فضلًا عن إطلاق الافتتاح الرسمى للمكتب الإقليمى لمجموعة البنك فى القاهرة، كما تم الإطلاق الرسمى لمؤسسة منتدى القطاع الخاص "PSF" بالتعاون بين مجموعة البنك ووزارة التخطيط، وشهدت الدورة الـ 47 توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامى والمؤسسات الأعضاء فى مختلف المجالات الحيوية، منها توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا توقيع خطاب نوايا بين وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" لإنشاء أكاديمية التصدير.

المنتدى السياسى رفيع المستوى 2022 بالأمم المتحدة :

مثلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة لهذا العام، حيث استعرضت تجربة مصر فى مواجهة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافى الأخضر" خلال فعاليات المؤتمر، والتقت د.هالة السعيد خلال مشاركتها بالسيد/ أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وباكستان، كما التقت سيادتها اوشا راو موناري، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، فضلًا عن لقائها بالسيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وشاركت د.هالة السعيد كذلك باللقاء وزارى رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، والتقت سيادتها بالسيدة نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية لبحث سبل التعاون المشترك، وكذلك كولين فيكسين كيلابيل، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة، فضلًا عن لقائها نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة/ سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية:

وفى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار وتوطيد العلاقات المصرية الإماراتيه، ساهمت الوزارة بالعمل مع الجانب الإماراتى فى تنظيم حفل مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية بحضور وزراء من حكومتى البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين، وخلال فعاليات الحفل التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى بدولة الإمارات كما شاركت سيادتها بعدة جلسات خلال فعاليات الحفل.

رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف COP27:

وفى إطار استضافة مصر لـ COP27 شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثليها مشاركة واسعة فى التنظيم للمؤتمر حيث شهد العام 2022 عقد عدة لقاءات بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية بالإعداد للمؤتمر، فضلًا عما قام ممثلو الوزارة بالمشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات التى تسهم فى التحضير للموضوعات التى تبناها مؤتمر هذا العام ومن أبرز الجهود التى قامت بها الوزارة، مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادية بالجلسة التشاورية مع "ألوك شارما" رئيس مؤتمر المناخ COP26، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستضافة مؤتمر COP27، كما التقت سيادتها بالسيد/ جيريمى هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر (اليونيسف) والوفد المرافق لبحث تأثيرات تغير المناخ على الطفل، والتى تم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، فضلًا عن لقاء وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذب اتجه إلى لندن للترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ، فضلًا عن لقاء سيادتها بعدد من الوزراء المصريين لمتابعة الاستعاددات اللازمة لعقد المؤتمر، وكذلك المشاركة بعدد من المنتديات كمنتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمى الأفريقى لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة»، كما ترأس د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف Cop27، ذلك إلى جانب إطلاق الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للجولة الأولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة” (COP27) حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ".

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس الأمريكى جو بايدن حين وصوله إلى أرض مدينة شرم الشيخ للمشاركة بأعمال المؤتمر، كما شاركت الوزارة وممثليها فى جلسات الجانب المصرى وكذا ضمن الجلسات الدولية والمنعقده خلال فعاليات المؤتمر، فضلًا عن استحواذ الوزارة على فعاليات بعينها كتنظيم يوم الحلول المصرية، وإطلاق عدة مبادرات هى الأبرز لهذا العام حيث أطلقت د.هالة السعيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لأفريقيا"، و "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية" ضمن يوم الحلول، كما أطلقت د.هالة السعيد أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربونEgyCOP، كما نظمت الوزارة عدة فعاليات من ضمنها حوار بعنوان: "العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر مرونة"، وحظيت وزارة التخطيط باستضافة مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز فى المنطقة خلال المؤتمر، إلى جانب مشاركة الوزارة فى إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر الرئاسي.

وأعلنت الوزارة خلال فعاليات المؤتمر، عن الاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم الدعم لـ6 شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتوقيع الصندوق السيادى المصرى عددا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، فضلًا عن توقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية بين الصندوق والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية.

وعقدت خلال فعاليات المؤتمرعدد من اللقاءات الثنائية مع بعض القادة وممثلى المؤسسات الدولية، منها لقاء السيدة ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لبحث سبل التعاون فى مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا".

مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها عدة مبادرات لعام 2022 تمثل أبرز وأهم تلك المبادرات فى إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا"، مُبادرة "القرية الخضراء"، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة " أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية"، بالإضافة إلى مبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة؛ فضلًا عن مبادرة "شباب من أجل التنمية" التى أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (المجلس الأعلى للجامعات)، حيث شارك فى العام الجامعى الأول للمبادرة 2021/2022 خمس جامعات حكومية هى (القاهرة – عين شمس – بورسعيد – المنصورة – بنى سويف)، وقد تم توسيع دائرة المشاركة لتشمل 14 جامعة حكومية وأهلية وخاصة فى العام الجامعى 2022/2023، وهى جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية، بنى سويف، بورسعيد، المنصورة، حلوان، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية فى مصر، جامعة الجلالة، مع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022/2023، وقد تم إعلان أسماء الفرق الفائزة بمسابقات المبادرة خلال احتفالية أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.

كما أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة المرحلة الأولى من مبادرة "العقول الخضراء" لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بالمدارس والتى تستهدف عدد 1500 من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، فضلًا عن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022.

مشاركات وزارة التخطيط ممثلة عن مصر:

مثلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مصر فى رئاسة الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، كما مثلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر فى المؤتمر الختامى للأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة فى إفريقيا بأديس أبابا.

حول ما قامت وزارة التخطيط بإطلاقه خلال العام:

فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بإطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة حصر المرأة فى مراكز اتخاذ القرار، وكذا تقارير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعى ، وكذا دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، فضلًا عن إطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت عنوان " معًا لتعافى مستدام"ومشاركة د.هالة السعيد بعدد من الجلسات خلال الفعاليات، وكذلك إطلاق منتدى التنمية البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما أطلقت الوزارة "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، وأول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر، وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27"، ومبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة بخطة 22/2023، ومبادرة "شباب من أجل التنمية"، وإطلاق الدورة الخامسة التدريب الصيفى لطلاب الجامعات، فضلًا عن مشاركة د.هالة السعيد فى إطلاق التحديث السنوى لمؤشر الفقر العالمى متعدد الأبعاد 2022، كما تم إصدار قرار بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة على أن يتولى مسئولية الوحدة د.محمد علاء نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، حيث تختص الوحدة برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان، وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانونى للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة فى ضوء حقوق الانسان.

وفيما يتعلق بجائزة مصر للتميز الحكومي:

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن إطلاق الدورة الثالثة خلال العام، كما شهد عام 2022 إطلاق جائزة التميز لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن فئات الجائزة، كما تم إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بعدة جهات منها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الهيئة القومية للبريد المصري، وعدد من الجامعات منها جامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي، واعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن فتح باب الانضمام إلى فريق التقييم بالجائزة، فضلًا عن تدشين منصتها الإلكترونية لتقديم الدعم فى مراحل التدريب والتوعية.

وعقدت جائزة مصر للتميز الحكومى خلال العام عدد من ورش العمل والتدريبات تمثل أبرزها فى إطلاق تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ورشة عمل "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى لموظفى مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بأسوان (خدمات مصر) حول منظومة التميز فى تقديم الخدمات الحكومية، كما بحثت جائزة مصر للتميز الحكومى مع مشيخة الأزهر الشريف؛ آلية تفعيل المشاركة فى جائزة التميز الحكومى العربي.

وحول أبرز التقارير:

وخلال العام أصدرت وزارة عدة تقارير من أبرزها التقارير التى تستعرض إنجازات الحكومة فى "بناء الإنسان" فى ٨ سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) بالاعتماد على منهجية "البرامج والأداء"، فضلًا عن التقرير الصادر حول متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022 وفقاً لمنهجية البرامج والأداء.

وحول المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

شهد عام 2022 نشاطًا مكثفًا وإنجازات متعددة للمعهد تضمنت أبرز تلك الإنجازات فى إطلاق أول دليـل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمـة، وإطلاق أول مجلة بحثية متخصصة فى قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب إطلاق مرحلة تدريب المدربين TOT لمبادرة "العقول الخضراء Green Minds"، وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "العقول الخضراء" لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس والتى تستهدف عدد 1500 من طلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية، وإطلاق قاموسًا عن التغيرات المناخية.

وأطلق المعهد القومى للحوكمة الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022 حيث تم تدريب 1059 فرد، وكذلك أول دفعة أفريقية ضمن فعاليات مبادرة هى لمستقبل رقمي، إلى جانب إطلاق فعاليات المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ" فى إطار مبادرة "سفراء التنمية المستدامة، وإطلاق المستوى الاحترافى للدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا" 2022، وقدم المعهد كذلك منحة دراسية حول أساسيات التدريب على الحياة لثمانية دول أفريقية، وقام المعهد بالعديد من برتوكولات التعاون بين مؤسسات وهيئات أخرى جاء أبرزها فى التعاون مع السفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وكلية هيرتى للحوكمة بألمانيا للتعاون فى المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وأخرمع جمعية أمريكا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية للتعاون فى مجالات تطوير القدرات البشرية، فضلًا عن إطلاق المعهد فعاليات تدريب الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات، إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون بين المعهد والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والتى استهدفت 60 سيدة تمثل نحو 30 دولة أفريقية، ليشهد عام 2022 كذلك تجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف مديرًا تنفيذيًا للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لمدة عام.

وعن أبرز البروتوكولات التى تم توقيعها من قِبل الوزارة:

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من بروتوكولات التعاون خلال عام 2022 تمثل أبرزها فى توقيع إعلان نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021 – 2024 مع الأمم المتحدة فى مصر، وكذلك البوتوكول الموقع الأكاديمية العربية لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوى الهمم، واّخر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل مقيّمى جائزة مصر للتميز الحكومى، وكذلك مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة التخطيط ومشروع قوى عاملة مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر، وأخرى بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة بين الوزارة اتحاد الصناعات المصرية، جمعية الأورمان، وكذلك البروتوكول الموقع مع معمل عبد اللطيف جميل بالجامعة الأمريكية لإطلاق المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالى محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات فى مجال التحديث الحكومي.

وحول أبرز المشاركات التى قامت بها د.هالة السعيد وممثلى الوزارة :

تضمنت أبرز مشاركات العام فى مشاركة الوزيرة بمنتدى شباب العالم وعددًا من الجلسات المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، وكذا مشاركتها بالمؤتمر السنوى للتنمية المستدامة بالأقصر، واحتفالية قمة مصر للأفضل 2022، وكذلك مشاركة سيادتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى 2022، منتدى القيادة الوزارى بجامعة هارفارد بواشنطن لتستعرض خلاله التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مشاركة سيادتها بفاعليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، كما شاركت سيادتها باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلُا عن المشاركة بالمنتدى الدولى الأول للحد من الفقر بأوزبكستان، والمشاركة بمؤتمر إطلاق نتائج النُسخة الثامنة من المسح "الصحى للأسرة المصرية 2021“.

وتنوعت مشاركات وزيرة التخطيط وممثلى الوزارة ما بين مشاركات دولية ومحلية حيث تضمنت كذلك المشاركة بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كذلك المشاركة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، و"المؤتمر الاقتصادى .. مصر 2022"، كما شهدت سيادتها تخريج أربع دفعات من برنامج القيادة للتميز الحكومي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحفل تنصيب د.مجدى يعقوب كاول رئيس شرفى للجامعة البريطانية بمصر، فضلًا عن المشاركة بالمائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بالإضافة إلى المشاركة بقمة قادة التنمية التى نظمتها مؤسسة تروس مصر للتنمية، فضلًا عن المشاركة فى احتفالية إطلاق المرصد الإحصائى المصرى " بيانات مصر"، كما شاركت سيادة الوزيرة باجتماع غرفة التجارى الأمريكية بالقاهرة، وكذلك مشاركة سيادتها باحتفالية مؤسسة ساويرس بمناسبة مرور 15 عام على برنامج ساويرس شيكاغو لتبادل الطلاب.

كما شارك قيادات الوزارة كذلك فى عدة فعاليات تضمنت أبرزها النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبى الأفريقي، اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية الخاصة بالتنمية لدول مجموعة العشرين، وكذلك المشاركة بمجموعة العشرين بالهند لاستعراض مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن المشاركة بافتتاح القمة العالمية للنوع الاجتماعى 2022، كما شارك ممثلى الوزارة بالملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية ونظمت وحدة حقوق الإنسان بالوزارة فاعلية للاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.

مشروع رواد 2030:.

قام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المشاركات والأنشطة خلال العام جاء ابرزها فى افتتاح الحاضنة المصرية الأفريقية لدفعة جديدة خلال منتدى شباب العالم، فضلًا عن إطلاق "الملتقى السنوى الثالث للشركات الناشئة"وافتتحت خلاله د.هالة السعيد تفتتح "عيادات الأعمال ، إلى جانب توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم ريادة الأعمال بين مشروع رواد 2030، مع العديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة الأعمال فى مصر، كما أطلق رواد 2030 المعسكر الصيفى لحملة "أبدأ مستقبلك"، إلى جانب إطلاق حاضنة (GoodWill) أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوى الهمم بالتعاون مع الاكاديمية البحرية، وإطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط، فضلًا عن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 بقمة "Forbes 30 UNDER 30".

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة وشركة بيبسيكو مصر، بالتعاون مع شركة رايز أب بالإعلان عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة "هاكاثون مصر 2030"، كما أعلن رواد 2030 فتح باب التقدم للدفعة الثانية من برنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال بالتعاون مع كامبريدج، وأطلق المشروع كذلك الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة.

وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة :

خلال عام 2022 نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوة حول "الدور التنموى المستدام للمرأة فى الجمهورية الجديدة، كما شاركت الوحدة فى جولة دراسية إلى ألمانيا - برلين وذلك ضمن فعاليات مشروع مساندة مشاركة المرأة فى مشروعات الطاقة المتجددة والممول من البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، كما عملت الوحدة على إنشاء وحدة تكافؤ فرص بالوزارة والجهات التابعة وإعداد هيكل تنظيمى محدد المهام ومشاركته، وإنشاء منظومات إلكترونية تعكس تطبيق وتنفيذ ومتابعة مهام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، فضلًا عن إعداد وتنظيم وتنفيذ برنامج التعزيز المؤسسى لوحدات تكافؤ الفرص بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها وممثلى شركة نقل الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومى للمرأة، حيث تم الحصول على Passion award ، وتعكس تلك الجائزة المناقشات والتفاعل الجيد فى مجال التخطيط لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كما تم اجتياز العديد من الدورات فى مجال قيادة المرأة وآلية مراجعة مشاركة النوع الاجتماعى Participatory Gender Audit (PGA).

أبرز اللقاءات:

وتضمن عام 2022 العديد من اللقاءات مع ممثلين جهات دولية وأخرى محلية ولعل أبرز تلك اللقاءات تمثل فى لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية مع المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ؛ وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وكذا لقاء أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتوطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائى UNDP، وكذا لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات لاستعراض عددًا من المشروعات الرئيسية، وكذلك لقاء سيادتها ببريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد لاستعراض جهود الدولة المصرية وبحث تعزيز سبل التعاون، كما تضمنت السيد/ فرانس تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية لبحث تعميق التعاون، وكذا لقاء سيادتها بالدكتورة فيرا سنشورى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذى للبعثة الاقتصادية لأفريقيا لبحث تعميق سبل التعاون، فضلًا عن لقاء فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، وبحضور سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم وذلك لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج، إلى جانب اللقاءات التى عقدتها د.هالة السعيد خلال زيارتها لدولة قطر، وكذلك لقاءاتها خلال زيارة مقر البنك الإسلامى فى جدة، حيث التقت سيادتها برئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الاقتصاد الاخضر والمشاركة فى cop27، وكذا لقاء الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاتفاق على اطلاق اكاديمية المصدرين وبرامج لتمكين السيدات اقتصاديًا، ولقاء السيد أسامة القيسى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد أيمن السجينى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد بورصة مسقط برئاسة محمد محفوظ العارضى رئيس مجلس الإدارة.

وعن ورش العمل التى عقدتها الوزارة :

فتضمنت ورش العمل التى تم عقدها حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس لعام 2017/2018 بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى والمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، فضلًا عن ورشة العمل التى عقدتها الوزارة مع الخبير الدولى جيفرى ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.

المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، ومشروعات التحول الرقمى التى تعمل عليها الوزارة:

ومن أبرز جهود المركز خلال العام نجاح تنفيذ منظومة التصويت الإلكترونى بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية بالنادى هيئة النيابة الإدارية حيث تم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، حزب الوفد، نقابة الموسيقيين حيث تم اجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية.

كما تم توقيع عدد من بروتكولات التعاون فى مجال تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة النيابة الإدارية، معهد بحوث الإلكترونيات، شركة E-finance، المجلس القومى للمرأة، وزارة العدل (الشهر العقارى والتوثيق)، وزارة الداخلية، كما تم تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية فى 17 محافظة، إطلاق التطبيقات المكانية لمتابعة المشروعات، ومتابعة مبادرة حياة كريمة، خريطة الأساس المتكاملة.

وتم تسليم عدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة للعديد من الجهات والتى ضمت مكاتب شهر عقارى و توثيق متنقلة لوزارة العدل، النيابة العامة ، محافظة القاهرة 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات للمواطنين، قطاع المرور والحماية المدنية ، لتبلغ عدد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتى تم تسليمها حتى الآن 170 سيارة.

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام بإعلان قرار المجلس القومى للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه وعلاوة دورية اعتبارًا من أول يناير 2023