شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 31-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 31-12-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 77.84 جنيه للشراء، و80.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 76.80 جنيه للشراء، و80.88 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 80.57 جنيه للشراء، و80.85 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى80.57 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى80.57 جنيه للشراء.

80.85 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى77.84 جنيه للشراء.

80.69 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر77.82 جنيه للشراء.

80.67 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية76.80 جنيه للشراء.

80.88 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib77.90 جنيه للشراء.

80.87 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي80.75 جنيه للشراء.

80.86 جنيه للبيع.