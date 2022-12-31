شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الأسواق بعد تغيرات عدة في سعر المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، وبلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 1650 جنيها في تداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

أسعار الذهب خلال ديسمبر 2022

شهدنا على مدار شهر ديسمبر 2022 عدة تحركات في أسعار الذهب، إذ بلغت الأسعار ذروتها هذا الشهر قبل أن تعود للانخفاض مرة أخرى بسبب عوامل المضاربة في سوق الذهب، ومع عودة الاستقرار للسوق شهدت الأسعار هبوط ملحوظ، ونرصد أبرز محطات حركة الذهب هذا الشهر.كشف تقرير لـ"gold Bullion"، أن سعر الذهب في السوق المصري ارتفع بنسبة 10.7% خلال شهر ديسمبر 2022، إذ تحركت أسعار الذهب من مستويات 1500 جنيها لعيار 21 مطلع هذا الشهر إلى مستويات 1660 جنيها الآن بالأسواق.

وأضاف التقرير، أن سعر الذهب هذا الشهر تعرض لعدة تغيرات واضطرابات نتيجة عدد من العوامل أهما المضاربة العنيف على الذهب خاصة بالأسبوع الثاني من ديسمبر الأمر الذي وصل بالأسعار لمستويات قياسية وتاريخية عند 1850 جنيها للجرام، ثم هدأت الأوضاع قليلًا مع توقف المضاربة وحدوث انحصار في السوق الموازي للدولار.

وأشار التقرير، إلى أن سوق الذهب شهد خلال ديسمبر 2022 انخفاض كبير في الطلب على المشغولات الذهب التقليدية مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة وكذلك الجنيهات الذهب، حيث شهدنا على مدار الشهر قوائم انتظار لدى الشركات المنتجة للسبائك والجنيهات مع اتجاه كبير للمستهلكين نحو الشراء.

وأوضح تقرير gold Bullion، أن عوامل العرض والطلب تحكمت بقوة في حركة المعدن النفيس في السوق المصرى على مدار شهر ديسمبر2022، واستقرت الأمور بشكل ملحوظ في الربع الأخير من ديسمبر، إذ شهدنا عودة الأسعار لمستويات 1550 جنيها للجرام من عيار 21، ومع زيادة الطلب عادت الأسعار للصعود مرة أخرى إلى مستويات 1660 جنيها.

وبشأن أسعار الذهب في البورصة العالمية، فقد شهدت أسعار أونصة الذهب ارتفاع من مستويات 1783 دولار للأوقية مطلع الشهر إلى 1823 دولار للأونصة بنسبة ارتفاع بلغت 2.3% تقريبا، وذلك بعد أن شهدنا تغيرات عدة في الأسعار على مدار الشهر بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات 4.5% وكذلك تقارير البطالة الأمريكية الأخيرة ومؤشر الدولار واللذان انعكسا على أسعار الذهب لتغلق الشهر على صعود ملحوظ.