شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إنشاء 25 برج محمول وتطوير 27 مكتب بريد بقرى حياة كريمة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل المشروعات التي تنفذها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها بمحافظة الغربية، ضمن خطة الوزارة لنشر البنية التحتية الرقمية، وتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، إضافة إلى دور الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

قال عمرو طلعت، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الغربية، إن إدارة البريد نجحت في تطوير 27 مكتبا للبريد بقرى المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة بنسبة تنفيذ 100%، لتصبح جاهزة لتقديم الخدمات للمواطنين بتلك القرى.

أضاف وبالنسبة للبنية التحتية الرقمية، تم إنشاء 35 برجا للمحمول بمحافظة الغربية بنسبة إنجاز 110%، بهدف توفير تغطية جيدة لخدمات الاتصالات لأهالي المحافظة، هذا بالإضافة إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال صندوق الخدمة الشاملة 53 برج بقرى حياة كريمة بالمحافظة، تم بالفعل الانتهاء من 25 برج، والباقي خلال الربع الأول من العام الجديد، موجها الشكر لقيادات محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي على التعاون في إصدار تراخيص إنشاء أبراج المحمول.

وتابع كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لميكنة مدارس ذوي الهمم بمحافظة الغربية، وتدريب المعلمين والموجهين بالمحافظة، وتم الانتهاء من تجهيز معامل الحاسبات بعدد 25 مدرسة دمج، وسيتم تجهيز 20 آخرين العام المقبل.