الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت.. استقرار العملة الأوروبية فى الأسواق

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 31-12-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 26.16 جنيه للشراء، و26.35 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 26.23 جنيه للشراء، و26.40 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 26.26 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى26.26 جنيه للشراء.

 

26.35 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى26.16 جنيه للشراء.

 

26.35 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر26.16 جنيه للشراء.

 

26.33 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية26.23 جنيه للشراء.

 

26.40 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib26.20 جنيه للشراء.

 

26.39 جنيه للبيع.

  


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.25 جنيه للشراء.

 

26.34 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة26.17 جنيه للشراء.

  

26.34 جنيه للبيع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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