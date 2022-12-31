شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز السادات": تسليم قطعة أرض 200 فدان كتوسعات مستقبلية لجامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 200 فدان كتوسعات مستقبلية لجامعة المنوفية في مدينة السادات، وكذلك تسليم النقاط الإحداثية الخاصة بمساحة الموقع على الطبيعة، وذلك في حضور قيادات جهاز تنمية مدينة السادات وجامعة المنوفية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن قطعة الأرض تقع على المحور الرابط بين الطريق الإقليمي وطريق التحدى المؤدى لمنطقة ماستر السياحية على الطريق الصحراوى وبجوار مجمع صناعات قها وإدفينا ومدينة سايلو فودز وحى الفردوس وحى الزيتون، وتأتى هذه التوسعات كامتداد لجامعة المنوفية الأهلية التى تمت إقامتها فى مدينة قويسنا على مساحة 18 فدانا، وذلك لإقامة كليات " هندسة ، فنون تطبيقية ، علوم ، فنون جميلة" .

وأثنى المهندس رجب سالمان، على دور جامعة المنوفية فى دعم التنمية بمدينة السادات، مشيرا إلى أن المدينة الآن تشهد توسعات فى مختلف القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد المصانع والشركات بها أكثر من 1800 مصنع وشركة وجارٍ الانتهاء من أعمال مرافق وبنية تحتية لأكثر من 1076 مصنعا جديدا، وكذا الإقبال السكانى المتزايد على مدينة السادات والتى بلغ عدد قاطنيها ما يزيد على 650 ألف نسمة بخلاف ما يزيد على أكثر من 100 ألف متردد.

وأشار إلى أن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أكد أن الجامعة سوف تستخدم هذه التوسعات فى بناء كلية تكنولوجية بها جميع الأقسام والتخصصات التى تدعم بيئة العمل الصناعية التى تشهدها مدينة السادات من أجل إعداد كوادر بشرية لدعم القطاع الصناعى بالمدينة، وكذا إقامة 6 مراكز طبية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة تحت إشراف هيئة تدريس كلية الطب بالجامعة لسكان مدينة السادات والمترددين عليها من مختلف مناطق الدلتا، وعلى مستوى البحث العلمى من المقرر تنفيذ جامعة المنوفية لمراكز بحثية فى هذه التوسعات لخدمة الباحثين فى مختلف القطاعات، وكذلك تخصيص جزء من هذه التوسعات إلى أبحاث الزراعات الذكية والبرامج الجغرافية لدعم الزراعة، وكذلك إقامة مساكن ومراكز خدمية وترفيهية للطلاب.