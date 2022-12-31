شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 4.8 مليار جنيه استثمارات المشروعات التنموية بأسيوط والوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف المشروعات وتطور الخدمات التى تقدمها الشركة ممثلة فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات المقدمة ولا سيما لأهالى قرى الصعيد، تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن استثمارات تنفيذ مشروعات تنموية ومبادرات مجتمعية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بلغت 4.8 مليار جنيه خلال العام الحالى 2022. وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد نجحت خلال عام 2022 فى تطوير الخدمات فى 149 قرية ريفية بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، شملت توسعات وإنشاء عدد 6 محطات مياه مرشحة، وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 513 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5كم، وشراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 230 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 43 كم شبكات صرف صحي، وإنشاء وحدتى معالجة أملاح الحديد والمنجنيز، وحفر 27 بئرا ارتوازيا ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى خصصت 2.7 مليار جنيه لمحافظة أسيوط.

وأضاف المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم الاستلام الابتدائي وتعزيز الأداء الخدمي بدخول الخدمة لـ (7) محطات رفع صرف صحي منفذة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمراكز الفتح والبداري والغنايم وأبنوب.

وأوضح " الشرقاوي " أن الشركة نفذت عددا من المشروعات الاستثمارية في قطاعي المياه والصرف الصحي والممولة من جهات تمويلية مختلفة خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيها توجهت إلى إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي، وإنشاء معمل مركزي وتزويده بالأجهزة والمهمات المعملية وإنشاء مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرى درنكة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ لتصل طاقتها إلى 105 آلاف م3/ يوم، ومشروعات أعمال تجميع ونقل الصرف الصحي بقرى شطب والزاوية مركز أسيوط، وقرية النواميس مركز البداري، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنواورة، وإنشاء غابة شجرية ملحقة بالمحطة، وإحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب، وشبكات المياه وغرف المحابس، و6 آبار بمراكز الداخلة والخارجة وباريس وبلاط بالوادي الجديد، وتوريد 14 طلمبة غاطسة لآبار مياه الشرب ضمن خطة وزارة الإسكان لإعادة تأهيل منظومة مياه الشرب بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف أن خطة الإحلال والتجديد السنوية لعام 2022 قُدرت بنحو 190 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة مياه نزلة عبد اللاه، و 3 محطات صرف صحي وخط طرد، وتوريد (15) معدة ثقيلة هذا بجانب إصلاح ورفع كفاءة (14 معدة)، وعمل 4 معدات ثقيلة لمراكز ديروط والقوصية وأسيوط والديوان العام، وإحلال وتجديد شبكات انحدار بمركز الداخلة والخارجة وباريس وخطى طرد محطتي رفع الراشدة والقصر، واستكمال إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بمراكز الداخلة والخارجة وباريس، وأخرى لرفع ومعالجة الصرف الصحي بمركزي الخارجة والداخلة، هذا بجانب توريد 8 معدات للصرف الصحي لمحافظة الوادي الجديد.

وأحدثت الشركة نقلة نوعية في طبيعة إدارتها التنموية بتفعيل 6 ورش لصيانة أصول الشركة تمكنت من إصلاح 40 محول كهرباء بقدرات مختلفة بجانب الصيانة الدورية لـ 100 محول، عن طريق ورشة صيانة المحولات الكهربائية، وصيانة 250 محبس فراشة وسكين وعدم رجوع بأقطار مختلفة، عن طريق ورشة صيانة المحابس، وتعبئة 1500 أسطوانة تنفس و930 طفاية حريق عن طريق ورشتي تعبئة أسطوانات الأكسجين، وصيانة طفايات الحريق، وإصلاح 70 مولدا وتركيب شواحن إلكترونية وعدادات ساعات تشغيل لـ 92 مولدا.

وفيما يخص قطاع المعامل حصلت 3 معامل لمياه الشرب ( معمل نزلة عبد اللاه – معمل الوليدية – معمل القوصية ) وكذلك (معمل الصرف الصحي بعرب المدابغ) على شهادة اعتماد الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 ، كما تمكنت الشركة من الحصول على المستوى الأول في تقييم الاداء للعام المالي الحالي لسلامة وتداول الصرف الصحي، فقد تمكن القطاع من سحب 475 الف عينة مياه ، و3000عينة صرف صحي، بجانب عمل غسيل دوري للشبكات بواقع 36 ألف شبكة، والخزانات بواقع 2300 مرة، وتجهيز معمل مجمع محطات الحوطا الشرقية وافتتاحه بمركز ديروط.