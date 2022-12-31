شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 28% ارتفاعاً فى قيمة الودائع حتى نهاية أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.

وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022.

• سجلت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022.

• بلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.