الاقتصاد

الإحصاء: 28% ارتفاعاً فى قيمة الودائع حتى نهاية أغسطس الماضى

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.

 

وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

 

صافي الاحتياطي الأجنبي حتى نهاية نوفمبر عام 2022. 

 

• سجلت قيمة صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر عام 2022. 

 

• بلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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