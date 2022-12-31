شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 11 شهرا فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10% لتسجل 3.321 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقارنة ب 3 مليار دولار لنفس الفترة عام 2021.

وذكر التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التى ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهر من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33% وكونات السيارات ارتفعت 15% والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% والالات والمعدات حققت 128%.

وأشار تقرير المجلس التصديرى إلى أن الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 2% فى حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14% وسجلت تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96% وحققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91%

وعن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها فى نفس الفترة هى أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - هولندا ) وآسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق اخرى ( امريكا - الارجنتين - البرازيل )

ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد على تركيز المجلس على السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقى واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة فى الأسواق الأفريقية.

وشدد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسى، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هى إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأشار إلى أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتى يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التى تدخل فى قطاع الصناعات الهندسية.