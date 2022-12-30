وسائل إعلام تنشر مستند يكشف تهديد «ماكدونالدز» بالرحيل عن السوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "القاهرة 24" مستنداً لشركة "مانفودز" المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، والمالكة للعلامة التجارية "ماكدونالدز" في مصر حول تهديدها بالرحيل.

ووفقاً للموقع، فقد أصدرت الشركة بيانا نفت فيه صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وأن ياسين منصور، مالك الشركة، قد أكد استمرار أعمالها في السوق المصرية بالرغم من التحديات العالمية كونه سوقا واعدة.

وقالت الشركة إنها مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر، وتمارس نشاطها من خلال أكثر من 170 فرعا منتشرة في جميع محافظات مصر كان آخرها فرع جديد بمنطقة مصر الجديدة تم افتتاحه بالأمس، مما ساهم في توفير أكثر من 8000 آلاف فرصة عمل مباشرة وقرابة 25000 فرصة عمل غير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى الرغم من نفي الشركة، نشر الموقع نص المذكرة التي أرسلتها الشركة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي اكدت فيها أن استثماراتها تواجه خطورة بالغة بسبب عدم فتح اعتمادات وأيضا عدم إمكانية دفع مصاريف استخدام العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز العالمية.

وأضافت الشركة أنها "قد تضطر إلى خفض العمالة خلال الفترة المقبلة، وقد تتعرض إلى إلغاء حق استخدام العلامة التجارية ماكدونالدز، مما سيترك آثارا سلبية على الجميع ومناخ الاستثمار في مصر."

وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب لحل تلك الأزمة لا يتعدى 15 مليون دولار، لاسيما أنها تدفع ضرائب مباشرة وغيرة مباشرة تتعدى الـ 750 مليون جنيه سنويا.

وأوضحت الشركة أنها شركة مساهمة مصرية تعمل منذ أكثر من 28 عاما ويصل عدد العاملين فيها إلى 12000 شخص بإجمالي حجم استثمارات يتعدى خمسة مليارات دولار.

كما لفتت الشركة إلى أنها كانت تخطط لافتتاح أكثر من عشرين فرعا جديدا خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات تتخطي الـ 500 مليون جنيه، ولكن في الفترة الحالية تواجه استحالة افتتاح تلك الفروع لعدم إمكانية دفع مستحقات الموردين الخارجيين.