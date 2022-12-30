الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 30-12-2022 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 30-12-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 26.16 جنيه للشراء، و26.35 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 26.23 جنيه للشراء، و26.40 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 26.26 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى26.26 جنيه للشراء.

 

26.35 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى26.16 جنيه للشراء.

 

26.35 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر26.16 جنيه للشراء.

 

26.33 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية26.23 جنيه للشراء.

 

26.40 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib26.20 جنيه للشراء.

 

26.39 جنيه للبيع.

  


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.25 جنيه للشراء.

 

26.34 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة26.17 جنيه للشراء.

  

26.34 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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