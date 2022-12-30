شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مارس.. آخر موعد للاستفادة من مهلة الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان، يوم 15 مارس المقبل، آخر موعد للاستفادة من المهلة المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للإعفاء من غرامات التأخير على الوحدات السكنية حال سداد كامل السمتحقات.

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بدء سريان مهلة الإعفاء من 90% من سداد غرامات التأخير كتيسيرات إضافية حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها وتشمل (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة.

وأشار المهندس حاتم محمود حسن، إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وقال إنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.