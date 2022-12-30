وسائل إعلام: ماكدونالدز تكشف حقيقة انسحابها من السوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت شركة "مانفودز-ماكدونالدز مصر" بيانًا كشفت خلاله حقيقة انسحابها من السوق المصري.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، فقد نفت الشركة في بيانها صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن ياسين منصور، مالك الشركة، أكد استمرار أعمالها في السوق المصري بالرغم من التحديات العالمية كونه سوقا واعدا.

وأكد ياسين منصور أن الشركة مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر، وتمارس نشاطها من خلال أكثر من 170 فرع منتشرة في جميع محافظات مصر كان آخرها فرع جديد بمنطقة مصر الجديدة تم افتتاحه بالأمس، مما ساهم في توفير أكثر من 8000 آلاف فرصة عمل مباشرة وقرابة 25000 فرصة عمل غير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد البيان أن الشركة "تلتزم دائمًا بتقديم أفضل خدمة وجبات سريعة لكافة العملاء، بالشكل الذي يحقق إرضاءهم ويعزز وودها واستمرارها في السوق المصري."

واختتمت الشركة بيانها موكدًة أنها تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعة وحماية العلامة التجارية.