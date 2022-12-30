شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 83.99 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.96 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك لشهر نوفمبر89.73دولا.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة " أوبك +" قبل توقيع مرسوم تدابير الرد على سقف الأسعار للنفط الروسي.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين للصحفيين:"من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية تماما مثل فرض سقفا على سعر النفط الروسي".

وأضاف بيسكوف:" أن السلطات الروسية في حال فرض الغرب سقفاً على أسعار الغاز، سيتم تحليل الوضع ودراسته وصياغة بعض الخطوات الأخرى للرد".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم بتدابير خاصة بشأن توريد النفط ومشتقاته للدول، التي فرضت سقفا لأسعار النفط الروسي.



