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ويكون تنفيذ هذه الحملة على مدى فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 29 /12/ 2022 إلى 30 /12/ 2022 ، في كل من المناطق التالية: (الرياض، نجران، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، الجوف) بينما الفترة الثانية ستكون من 5 /1/ 2023 إلى 6 /1/ 2023 في (الرياض، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، أبها، الباحة).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق حملة تقليل إنتاج النفايات تحت شعار (#قلّل_كرّر_دوّر)، وهي حملة توعوية تتمثل في وضع أكشاك تفاعلية تثقيفية يتم فيها تعليم الزوار الطرق الصحيحة لتوفير الطاقة والحد من إنتاج النفايات وتعزيز الوعي البيئي.ويكون تنفيذ هذه الحملة على مدى فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 29 /12/ 2022 إلى 30 /12/ 2022 ، في كل من المناطق التالية: (الرياض، نجران، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، الجوف) بينما الفترة الثانية ستكون من 5 /1/ 2023 إلى 6 /1/ 2023 في (الرياض، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، أبها، الباحة).

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