الاقتصاد

خيرات القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - خيرات القصيم مهرجان للمنتجات الموسمية والصناعات التحويلية، ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالتعاون مع إمارة المنطقة وبلدية محافظة البكيرية، بجادة السواقي بمحافظة البكيرية، حيث افتتحه محافظ البكيرية بالنيابة علي السويلم، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واطلع السويلم على المنتجات الزراعية والتحويلية في المعرض والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، مؤكدا أن مهرجان «خيرات القصيم» يحظى بمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي.

ويأتي المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام ضمن حملة «جاء وقتها» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للتعريف بالمنتجات السعودية الموسمية، كما يهدف إلى دعم صغار المزارعين وأسرهم الريفية من خلال برنامج «ريف» الذي يدعم عددا من البرامج حسب الميز النسبية للمنطقة وهي الفواكه والأسر الريفية المنتجة بدعم مالي يصل إلى 54 ألف سنويا لكل مستفيد حسب الضوابط والشروط المنظمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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