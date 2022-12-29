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واطلع السويلم على المنتجات الزراعية والتحويلية في المعرض والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، مؤكدا أن مهرجان «خيرات القصيم» يحظى بمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي.ويأتي المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام ضمن حملة «جاء وقتها» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للتعريف بالمنتجات السعودية الموسمية، كما يهدف إلى دعم صغار المزارعين وأسرهم الريفية من خلال برنامج «ريف» الذي يدعم عددا من البرامج حسب الميز النسبية للمنطقة وهي الفواكه والأسر الريفية المنتجة بدعم مالي يصل إلى 54 ألف سنويا لكل مستفيد حسب الضوابط والشروط المنظمة.
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