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وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها باشرت بلاغا بوجود مستودع يمارس نشاط تخزين المستلزمات الطبية بلا ترخيص، وعند تفتيش المنشأة اتضح وجود 4.064.200 من المستلزمات الطبية يتم تخزينها دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات التخزين المنصوص عليها من «الهيئة»، حيث أغلق المستودع، وأصدرت مخالفة في حقه، إضافة إلى ضبط جميع الكميات المخزنة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية.ودعت الغذاء والدواء المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني».
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