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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة السياحة بغرفة الرياض استضافت ورشة عمل التعريف بمنصة الاستثمار السياحي التي نظمتها وزارة السياحة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة نايف الراجحي وعدد من المستثمرين.

ونوه الراجحي بالتعاون بين الوزارة والغرفة فيما يخص القطاع السياحي، مؤكدا أن تكامل الأدوار بين الطرفين أسهم في إيجاد الحلول لبعض القضايا التي تواجه القطاع، مشيدا باهتمام الوزارة وحرصها على تنوير مستثمري القطاع بكل المستجدات في مجال الاستثمار السياحي.

واستهدفت الورشة التعريف بالمنصة على موقع الوزارة الالكتروني، وأبرز الخدمات التي تقدمها، كما تطرقت لتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمناطق المستهدفة للاستثمار والخريطة الافتراضية التفاعلية لعرض الفرص الاستثمارية وتفاصيلها.