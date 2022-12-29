شكرا لقرائتكم خبر لجنة السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه الراجحي بالتعاون بين الوزارة والغرفة فيما يخص القطاع السياحي، مؤكدا أن تكامل الأدوار بين الطرفين أسهم في إيجاد الحلول لبعض القضايا التي تواجه القطاع، مشيدا باهتمام الوزارة وحرصها على تنوير مستثمري القطاع بكل المستجدات في مجال الاستثمار السياحي.واستهدفت الورشة التعريف بالمنصة على موقع الوزارة الالكتروني، وأبرز الخدمات التي تقدمها، كما تطرقت لتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمناطق المستهدفة للاستثمار والخريطة الافتراضية التفاعلية لعرض الفرص الاستثمارية وتفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.