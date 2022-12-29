شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يتفقد مقر هيئة تنظيم المياه والكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مقر الهيئة بالرياض، واطلع على سير أعمالها وأنشطتها ومبادراتها في متابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية وحماية المستهلكين.

وتفقد خلال زيارته أعمال الإنشاءات الجديدة لمراكز الهيئة الأربعة التي وجه بإنشائها، التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المستهلك خلال مركز الاتصال، لاستقبال اتصالات المستهلكين والإجابة عن استفساراتهم، ومركز رعاية المستهلك لمراقبة جودة إغلاق الشكاوى من مقدمي الخدمة، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات لمتابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية. إضافة إلى مركز المعلومات للرصد الإعلامي وتحليل البيانات، والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.

كما تفقد المراكز التي أنشأتها الهيئة بشكل مؤقت وتعمل على مدار الساعة، مثل مركز رعاية المستهلك الذي يقوم بمتابعة شكاوى المستهلكين ودراسة معلومات الشكاوى، وقياس رضا المستهلكين، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات الذي يستقبل البلاغات من مقدمي الخدمة الكهربائية والمرخص لهم، حسب المعايير المعتمدة، ويتابع الانقطاعات والتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعدة لذلك.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن استعدادات مراكز الهيئة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة، ومتابعة الحالات المطرية المحتملة وغيرها.

يذكر، أن مركز الحوادث وإدارة الأزمات يتابع بالتعاون مع مراكز الأزمات في منظومة الطاقة الحوادث الكهربائية، التي تؤثر على موثوقية الخدمة واستدامتها، ودراسة أسبابها.