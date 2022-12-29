أخبار البورصة اليوم الخميس 29-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 34.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 23.7 مليون جنيه، 353.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 171.6 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

صفقات

أعلنت البورصة، تنفيذ 3 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 9.6 مليون سهم بقيمة 155.3 مليون جنيه للأولى، وعدد 2.4 مليون حق بقيمة 15.6 مليون جنيه للثانية، وعدد 12.8 مليون سهم بقيمة 184.7 مليون جينه للثالثة، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات شركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 300 ألف سهم، ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي 4800 سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 10 آلاف سهم، 135 ألف سهم، مليون سهم، 306 سهم، 134 ألف سهم، 101 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والسويدي إليكتريك شراء الأولى عدد 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.25%، والثانية 151 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.48%، والثالثة مليون سهم بنسبة 0.047% من رأسمال الشركة.

نتائج أعمال

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي مبيعات بلغت 225.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 213 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 8.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.5 مليون جنيه.

كما وافق مجلس إدارة شركة باكين، على البدء في شركة إيجل للكيماويات بالفحص النافي للجهالة للشركة بعد تقدمها بعرض للاستحواذ على نسبة 76% كحد أدنى وحتى 100% من أسهم رأس مال الشركة بسعر مبدئي 29.5 جنيه للسهم.

كما أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في 30 نوفمبر عام 2022، وأظهرت قائمة الدخل صافي ربح قدره 47.71 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 37.35 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

السعودية المصرية للاستثمار

أعلنت شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، موافقة مجلس إدارة كل شركة على تعيين الأولى ناصر بن عبد العزيز بن عبد الله أبانمي، وتعيين الثانية عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدي، خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار بمجلس إدارة هذه الشركات.

ايكون

أعلنت شركة الصناعات الهندسية للإنشاء والتعمير-ايكون، تأسيس شركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية-شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة- بالمملكة العربية السعودية برأس مال مصدر 5 ملايين ريال سعودي بغرض تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها، ووحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز "كرافانات" وجميع مستلزماتها.