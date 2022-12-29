شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 29-12-2022.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 34.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 23.7 مليون جنيه، 353.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 171.6 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 117.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.553 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.491 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 58.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.141 دولار بنسبة تراجع بلغت 6%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 52.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 28.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.28%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.963 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.14%.