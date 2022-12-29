شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.50 دولار لبرنت و78.23 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 82.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.23 دولار، حيث تراجعت الأسعار اليوم.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم تدابير الرد على سقف الأسعار للنفط الروسي.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين للصحفيين:"من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية تماما مثل فرض سقفا على سعر النفط الروسي".

وأضاف بيسكوف:" أن السلطات الروسية في حال فرض الغرب سقفاً على أسعار الغاز، سيتم تحليل الوضع ودراسته وصياغة بعض الخطوات الأخرى للرد".

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.

ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، الذى نشرته وسائل إعلام روسية، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود، وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.

وحظر الرئيس الروسي توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما حظر بوتين توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

ولن يكون تسليم النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار ممكنا إلا على أساس قرار خاص من بوتين.

وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.