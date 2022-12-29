شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تسليم 111وحدة صناعية لصغار المستثمرين جاهزة للتشغيل الفوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم 111 وحدة صناعية بمجمعي أسيوط وقنا والتى قامت بطرحهما مؤخرًا أمام المستثمرين، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للشباب لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل حقيقية في كافة محافظات الجمهورية.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى المشروع دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة بصعيد مصر لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب من أبناء الصعيد وكذا سائر محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى ان الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية تم طرحها بنظامى التمليك و الإيجار، مضيفاً أن الهيئة تقوم بتسليم 63 وحدة صناعية لصالح 54 مستثمر بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، كما يتم تسليم 48 وحدة صناعية لصالح 83 مستثمر بمجمع منطقة "هو" بمحافظة قنا مخصص لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية.

وأوضح ان المجمعات الصناعية التى طرحتها الهيئة تتمتع بكافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات، مؤكدًا ان الهيئة توفر كافة التيسيرات والمساندة لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة وأيضًا تقديم الدعم الفنى والمتابعة المستمرة للمشروع في كافة مراحله و حتى بعد الإنتاج.