شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تسليم 111وحدة صناعية لصغار المستثمرين جاهزة للتشغيل الفوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم 111 وحدة صناعية بمجمعي أسيوط وقنا والتى قامت بطرحهما مؤخرًا أمام المستثمرين، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للشباب لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل حقيقية في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الهيئة إلى ان الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية تم طرحها بنظامى التمليك و الإيجار، مضيفاً أن الهيئة تقوم بتسليم 63 وحدة صناعية لصالح 54 مستثمر بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، كما يتم تسليم 48 وحدة صناعية لصالح 83 مستثمر بمجمع منطقة "هو" بمحافظة قنا مخصص لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية.