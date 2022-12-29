شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعو السيارات: توطين الصناعة قادم مع "ابدأ" وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن وضع السوق خاصة تجارة وبيع السيارات قد تدهور بشدة بشكل ملحوظ وذلك بنهاية العام الجاري 2022، مؤكدا أن توطين الصناعة هو الحل خاصة وأنه لا توجد أية مشكلات في مسألة إستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج لأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن .

وأضاف سعد أن الإجــراءات الأخيـرة التى اتخذتها شركة جلوبال أوتو وكلاء بي ام دبليو في مصر جاءت فى صالح المستهلك وتساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الأوڤــر برايس فى ظل نقص الإنــتــاج العالمى الذى تعانى منه أغلب الشركات حول العالم، حيث يتم توفير السيارات للمستهلك مـباشــرة بعـيدا عن اختيار شبكة موزعين يستغلون الازمات ويقومون بتخزين السيارات وقــت تــوافــرهــا ممــا يتسبب فى نقص المــعــروض منها وبالتالى زيــادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وانتشار ظاهرة " الأوڤر برايس".

وأضاف سعد أنه رغم تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية إلا أن الشركة ألتزمت بالأسعار الرسمية وقامت بتسليم الدفعة الأولــــى لحــاجــزيــهــا دون زيـــادة فضلا عــن تقنين عمليات حجز السيارات وانتقاء العملاء الجادين بــعــيــدا عن مندوبي تجار السيارات.

وأوضح المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات أن المبادرة الرئاسية "ابدأ " نجحت فى عمل قاعدة بيانات تفيد جميع المصنعين.

وتكون مفيدة لجميع المصانع سواء الصغيرة أو الكبيرة أو حتي المتعثرة، كما تم التأكيد على جمع البيانات لحوالي 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، رغم أن آخر إحصائية منذ 3 أعوام كانت 350 مصنعا فقط في مصر.

وأشاد سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأهداف المبادرة التي وصفها بأنها جاءت في الوقت المناسب لأنها تسعي لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.

وتابع: كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.