شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى اليوم الخميس 29-12-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 29-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.34 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.90 روبل الروسي.

أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0510 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0522 ريال.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى: وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-12-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-24 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-25 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-26 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.36 جنيه مصري.

2022-12-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-28 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.34 جنيه مصري.