سعر الدولار اليوم الخميس 29-12-2022 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 29-12-2022 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 24.74 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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