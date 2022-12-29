شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مختار توفيق إلى أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية ، شركة أليس للحلول المتكاملة، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات ، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية) ، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي:
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي: https://pos.eta.gov.eg/
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي: [email protected]