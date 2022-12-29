شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وآخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2607 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 6035 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4143 نقطة.

أعلنت البورصة، تنفيذ 3 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 9.6 مليون سهم بقيمة 155.3 مليون جنيه للأولى، وعدد 2.4 مليون حق بقيمة 15.6 مليون جنيه للثانية، وعدد 12.8 مليون سهم بقيمة 184.7 مليون جينه للثالثة، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات شركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 300 ألف سهم، ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي 4800 سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 10 آلاف سهم، 135 ألف سهم، مليون سهم، 306 سهم، 134 ألف سهم، 101 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والسويدي إليكتريك شراء الأولى عدد 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.25%، والثانية 151 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.48%، والثالثة مليون سهم بنسبة 0.047% من رأسمال الشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي مبيعات بلغت 225.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 213 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 8.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.5 مليون جنيه.

كما وافق مجلس إدارة شركة باكين، على البدء في شركة إيجل للكيماويات بالفحص النافي للجهالة للشركة بعد تقدمها بعرض للاستحواذ على نسبة 76% كحد أدنى وحتى 100% من أسهم رأس مال الشركة بسعر مبدئي 29.5 جنيه للسهم.

كما أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في 30 نوفمبر عام 2022، وأظهرت قائمة الدخل صافي ربح قدره 47.71 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 37.35 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

في سياق منفصل أعلنت شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، موافقة مجلس إدارة كل شركة على تعيين الأولى ناصر بن عبد العزيز بن عبد الله أبانمي، وتعيين الثانية عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدي، خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار بمجلس إدارة هذه الشركات.

في نفس الصدد أعلنت شركة الصناعات الهندسية للإنشاء والتعمير-ايكون، تأسيس شركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية-شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة- بالمملكة العربية السعودية برأس مال مصدر 5 ملايين ريال سعودي بغرض تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها، ووحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز "كرافانات" وجميع مستلزماتها.