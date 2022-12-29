شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضار فى الأسواق.. الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات استقرارها فى الأسواق، اليوم الخميس ، بالنسبة لأغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 3 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة من 5.5 إلى 7 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 3.5 و5 جنيهات، والفلفل الرومى من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الصوب من 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان من 12 إلى 20 جنيها.

وفي سوق الجملة سجل سعر الملوخية الخضراء من 6 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر الخيار من 4 إلى 5 جنيهات للصوب، والخيار البلدي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم، من 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 6 إلى 10 جنيهات، والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.