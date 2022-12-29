شكرا لقرائتكم خبر عن واردات العدس تسجل 70 مليون دولار فى 9 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من العدس تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت البيانات تراجع الواردات من العدس لنحو 70 مليون و348 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الجاري 2022، بينما كانت نحو 82 مليون و234 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2021، بتراجع بلغ 11 مليون و886 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من العدس في شهر سبتمبر فقط سجلت نحو 3 ملايين و622 ألف دولار، مقابل نحو 4 ملايين و179 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 557 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و91 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليار و402 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 311 مليون و516 ألف دولار.

وتراجع العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 41.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.6٪، وبلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعى المسال بنسبة 671.7٪، وأسمدة بنسبة 15.1٪، وملابس جاهزة بنسبة 9.2%، ولدائن بأشكالهـا الأولية بنسبة 3.9٪.