أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 832.5 ألف جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17717 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3562 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

إيقاف الجلسة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يتم مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ورواد السياحة-رواد، والمجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر يناير 2023 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ 3 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركات البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، ومستشفى النزهة الدولي، لعدد 907.9 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه للأولى، و2.6 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون جنيه للثانية، و1.1 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون جنيه للثالثة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 75 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير 1000 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 8 آلاف سهم، 189 ألف سهم، 320.5 ألف سهم، 306 سهم، 135 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 290.5 ألف سهم.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم محمد ممدوح زكي محمد عدد 76.3 ألف سهم بسعر 18.236 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.0289% إلى 4.588%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم الشركة العربية الأولي للتنمية والاستثمار (فاديكو) عدد 10 ملايين سهم بسعر 1.9 جنيه بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 15.3% إلى 14.35%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركت الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 1.8 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.22%، والثانية 281 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.42%.

ماريديف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، تحقيق إيرادات بلغت 76.3 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 88.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 14%، وحققت الشركة خسائر 29.1 مليون دولار مقارنة مع 44.4 مليون دولار بنسبة انخفاض 35%.

الجيزة للمقاولات

قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إحلال شركة بلتون للتأجير التمويلي في البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل أرض وبناء بمنطقة الخدمات بمحور القطامية على مساحة 33.6 ألف متر مربع محل شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.