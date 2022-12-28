شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة كابو 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وأحكام المادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجلاكسو سميثكلاين، بمراعاة الأولى أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا، والثانية أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا.

وتنص المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على :" تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.